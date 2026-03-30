Presidente da República visitou hoje Alcácer do Sal para ver reabilitação

Esta visita, que não foi divulgada previamente, foi tornada pública através de uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República esta tarde, tendo António Jose Seguro agradecido "a todos pelo esforço e resiliência demonstrados" e deixado "uma palavra de esperança".

O Presidente da República deixou ainda "a garantia de que vai continuar a acompanhar de perto a chegada dos apoios aos comerciantes locais e à reparação de infraestruturas".

"O Presidente António José Seguro visitou, esta manhã, o concelho de Alcácer do Sal, onde se reuniu com a Presidente da Câmara Municipal, Clarisse Campos, e se inteirou do ponto de situação dos trabalhos de recuperação que estão a decorrer, após as cheias que afetaram toda a zona ribeirinha e campos agrícolas no início do passado mês de fevereiro", refere a mesma nota.

Segundo a informação adiantada pela Presidência, Seguro começou por contactar "com residentes desalojados, visitou as casas que foram inundadas e as habitações modulares que estão a ser finalizadas para o seu realojamento".

Depois, o chefe de Estado contactou com a população e "acompanhou os esforços que estão a ser realizados na reabilitação".

"Durante o percurso pelo comércio e serviços locais, incluído o mercado municipal e uma IPSS, o Presidente da República ouviu trabalhadores, proprietários e comerciantes, que lhe transmitiram as suas preocupações e os problemas e dificuldades encontrados no processo de recuperação", pode ler-se ainda.

Esta visita, sem comunicação social, aconteceu na semana anterior da primeira Presidência Aberta de Seguro, que será na região Centro, precisamente nas regiões mais afetadas pelo mau tempo.