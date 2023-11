Presidente das Mulheres Socialistas de Leiria é candidata à Federação Distrital

"Candidato-me porque o PS é um partido que necessita, neste caso, de alguma mudança. E eu acredito que o facto de liderar a Federação das Mulheres Socialistas também teve a sua influência", afirmou à agência Lusa Cláudia Avelar, advogada de 46 anos, residente em Figueiró dos Vinhos, norte do distrito de Leiria.

Segundo a candidata, este cargo partidário permitiu-lhe "um conhecimento mais direto e privilegiado" do território e militantes.

"E, face ao trabalho que tenho desenvolvido na estrutura das Mulheres Socialistas, entendo que poderei ir mais além em prol do nosso partido e do nosso distrito", disse, também referindo ter apoios nas 16 concelhias.

Se for eleita, Cláudia Avelar propõe-se a tornar a Federação "mais proativa" e "mais próxima das concelhias", para "estar mais perto dos militantes", promovendo "uma coesão social e cultural junto do território", assim como "estar mais perto do Poder Central".

"Que tenhamos uma voz mais ativa em Lisboa, que não temos tido, a Federação não tem tido", salientou a candidata, que foi deputada esta legislatura cerca de sete meses.

Sobre as eleições europeias do próximo ano, Cláudia Avelar declarou que o objetivo é conseguir "fazer o melhor resultado de sempre no distrito".

As eleições para a Federação Distrital de Leiria do PS, atualmente liderada pelo presidente da Câmara da Nazaré, Walter Chicharro, estão previstas para fevereiro.