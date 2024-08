A autarca Célia Pessegueiro admitiu à RTP continuar preocupada com o incêndio que afeta a Lombada, no concelho da Ponta do Sol, apesar da Proteção Civil ter garantido pelas 18h00 que todos os focos haviam sido dominados na ilha.

No local, a presidente da Câmara da Ponta do Sol apontou o trabalho dos bombeiros que permanecia ativo no combate às chamas e manifestou receios de que o fogo volte a ameaçar a localidade.