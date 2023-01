Presidente do Conselho Nacional de Educação: "Podemos estar à beira de um momento histórico na educação"

Domingos Fernandes sublinhou os problemas que se arrastam há "décadas" e que o país se foi "habituando" à situação difícil em que os professores vivem.



Considerou, no entanto, que Portugal pode estar "à beira de um momento histórico na educação" e assumiu esperança numa "viragem" significativa que dê "estabilidade e tranquilidade" aos professores.



O presidente do CNE reconheceu que os docentes têm sido penalizados, mas que deve haver cedências "de parte a parte" nas negociações entre sindicatos e Governo.



Reconhece, da parte do executivo, que o ministro da Educação "tem dado um sinal muito claro de que está disponível para negociar".



"Não tenho memória de um governo ter colocado à negociação com os sindicatos questões que se arrastam há décadas", acrescentou o responsável, admitindo que a proposta de aumentar as zonas pedagógicas é "um bom começo".



Sobre as greves em curso, considera que vieram criar "uma situação no país a que nunca tínhamos assistido" e que é agora necessário "tranquilizar a situação".