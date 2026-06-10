Presidente do Governo dos Açores diz que discursos enfatizaram dimensão do arquipélago

"Eu estou muito ciente de que se começa agora a valorizar com outra consciência a importância dos Açores, com um investimento que há de ser feito em infraestruturas que dinamizem o crescimento e o desenvolvimento económicos, mas também infraestruturas de duplo uso que assegurem garantias de segurança e defesa para o país, para a União Europeia, para a NATO, para o mundo", afirmou o chefe do executivo açoriano da coligação PSD/CDS/PPM.

José Manuel Bolieiro falava em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, sobre os discursos do Presidente da República e do presidente da comissão organizadora das comemorações do Dia de Portugal.

O governante disse ter ficado satisfeito com a escolha do arquipélago para a realização das cerimónias, no ano em que se celebram 50 anos de autonomia política, e considerou que os discursos deram uma "ênfase bastante significativa" à dimensão dos Açores na projeção atlântica de Portugal.

"Os Açores estão agora numa centralidade mundial. São, para o seu desenvolvimento socioeconómico, uma ultraperiferia da União Europeia, por isso, uma região de necessidades, mas também são uma região de oportunidades para a dimensão e projeção de Portugal enquanto relevante na União Europeia e no mundo", frisou.

José Manuel Bolieiro defendeu que "a União Europeia tem de ter uma estratégia nova para o Atlântico" e para os Açores, uma "fronteira que lhe dá outra dimensão de estabilidade e de relevância geopolítica global".

Considerou ainda que a dimensão marítima do arquipélago lhe dará a "projeção de um desenvolvimento do futuro".

"Nós temos uma rica história ligada ao mar, mas temos um futuro que será inspirado no mar, na dimensão da economia azul, na dimensão das novas tecnologias e, sobretudo, também da procura de recursos que o mar profundo que temos pode apresentar", sublinhou.