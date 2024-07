Foto: Nuno Veiga - Lusa

De acordo com a SIC Notícias e o jornal Público, Luís Meira esteve reunido cerca de 45 minutos com Ana Paula Martins e pediu para abandonar o cargo.



Em causa está a polémica que envolve a renovação do contrato para os helicópteros de assistência médica.



O presidente do INEM e a ministra da Saúde têm duas versões diferentes sobre os novos contratos celebrados com a empresa que opera os helicópteros.