Presidente do Tribunal Constitucional garante que não foi pressionado a sair do cargo

Momento da renúncia “foi o mais adequado”

"Achei que o momento que escolhi para a renúncia foi o mais adequado para os interesses do TC. Tinha já anunciado aos meus colegas que sairia mal houvesse condições", apontou ainda.

O presidente do Tribunal Constitucional garante que não foi pressionado para abandonar o cargo, ao contrário do que alega o presidente do Chega. Em entrevista ao Semanário da RTP Notícias na sexta-feira, José João Abrantes defendeu que a história do TC demonstra a sua independência., sublinhou José João Abrantes.As declarações surgem depois depara os socialistas poderem ter um juiz no Constitucional, agora que se abrem quatro vagas para o Palácio Ratton.Juiz do TC desde julho de 2020 e eleito presidente em abril de 2023, José João Abrantes comunicou na terça-feira que decidiu renunciar às funções de juiz deste tribunal, com efeitos a partir da posse do seu substituto, por "razões pessoais e institucionais".O Parlamento deverá agora eleger quatro novos juízes para o Tribunal Constitucional.Na entrevista na sexta-feira à noite, José João Abrantes, de 70 anos, frisou que desde que assumiu o cargo, assumiu também queO prolongamento no tempo até este ano deveu-se à situação do país, segundo o presidente do TC, dando como exemplo os processos de fiscalização preventiva que órgão teve em mãos, como recentemente a decisão de chumbar a perda de nacionalidade como pena acessória.Questionado também sobre a independência dos juízes após as críticas sobre as recentes decisões, José João Abrantes realçou que "a independência dos juízes ao longo dos 43 anos de historia do TC é suficientemente elucidativa e comprovativa".E disse estranhar certas críticas ao TC:"Estamos a falar de uma coisa muito importante. O poder legislativo, o Governo e as maiorias parlamentares têm o direto de concretizar as opções legislativas para as quais o povo votou. Mas há sempre um limite, que é a lei fundamental, que é a Constituição. O TC é o guardião da constituição", insistiu.Questionado sobre se uma lei declarada inconstitucional pode ser confirmada pela Assembleia da República, José João Abrantes destacou que "teoricamente pode, mas nunca aconteceu até hoje".Sobre o referendo sugerido por André Ventura sobre a perda de nacionalidade, o presidente do TC realçou que "não faz qualquer sentido", lembrando que "há determinadas matérias que não são referendadas".c/ Lusa