Presidente do Tribunal Constitucional renuncia ao cargo por razões "pessoais e institucionais"

O presidente do Tribunal Constitucional (TC) anunciou esta terça-feira a renúncia ao cargo. José João Abrantes avançou que a decisão já foi tomada "há algum tempo" e que tem por base "exclusivamente razões pessoais e institucionais".

“Tal como o não seria deixar o Tribunal apenas com dez juízes, acrescendo ainda a isto estarmos então na iminência de processos de fiscalização preventiva da constitucionalidade e processos eleitorais (eleições autárquicas e eleições presidenciais)”, acrescenta.





O juiz diz ainda renunciar no momento que considera “ser o mais adequado à melhor defesa dos interesses do Tribunal”, referindo que sai “com a consciência do dever cumprido”.



“O Tribunal Constitucional, mantendo a preocupação de preservar um relacionamento imaculado com os demais poderes, assente no escrupuloso respeito mútuo das competências de cada um, nunca abdicou de exercer, em toda a plenitude, os seus poderes próprios de apreciação da validade das normas, à luz, tão só, dos autónomos critérios valorativos da Constituição, dando assim continuidade à consolidação de uma justiça constitucional à altura das exigências do Estado de direito democrático”, lê-se no comunicado.





O Parlamento deverá agora eleger quatro novos juízes para substituir José João Abrantes, que hoje renunciou, José António Teles Pereira e Gonçalo Almeida Ribeiro, que saíram por renúncia após ultrapassar os nove anos de mandato, e Joana Fernandes Costa, que também já ultrapassou os nove anos de mandato.



“Comuniquei hoje ao Plenário do Tribunal, com efeitos a partir da tomada de posse do juiz conselheiro que a Assembleia da República vier a eleger para ocupar a vaga agora criada”, explica em comunicado.“Faço-o com sentido de responsabilidade e respeitando práticas estabelecidas que têm contribuído para a solidez institucional do Tribunal”, acrescenta José João Abrantes.Na base desta decisão, “tomada já há algum tempo,”.O presidente do TC adianta que não renunciou mais cedo “porque não teria sido responsável” da sua parte “desencadear a eleição de um novo presidente com quatro juízes que estariam de saída”.