Presidentes de Cabo Verde e Portugal reiteram em Lisboa intenção de reforçar laços

António José Seguro recebeu José Maria Neves no Palácio de Belém, no último dia da Presidência na Diáspora que o chefe de Estado cabo-verdiano está a realizar.

Uma nota no sítio oficial de informação da Presidência da República Portuguesa, refere que "o relacionamento entre Portugal e Cabo Verde, que atravessa um período de excelência, é pautado pela crescente profundidade, densidade e dinamismo das relações políticas, económicas e culturais".

"Este assinalável dinamismo do relacionamento bilateral reflete a cumplicidade dos sólidos laços históricos, linguísticos, culturais e de profunda amizade que unem os nossos dois países", prossegue o comunicado.

A nota refere que, neste encontro, os dois chefes de Estado reiteraram a "total disponibilidade e vontade de reforçar ainda mais o relacionamento bilateral e trocaram impressões sobre as respetivas comunidades em Cabo Verde e em Portugal, o relacionamento económico e a promoção da língua portuguesa".

O Presidente da República português "agradeceu o apoio de Cabo Verde à candidatura nacional ao Conselho de Segurança das Nações Unidas".

António José Seguro abordou com o Presidente José Maria Neves "a cooperação no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), no ano em que se assinalam 30 anos desta organização", acrescenta-se na informação oficial.

O encontro dos dois chefes de Estado em Belém não teve direito a perguntas dos jornalistas, nem incluiu qualquer declaração.

Na página da Presidência da República de Cabo Verde na rede social Facebook, lê-se que "o encontro entre os dois chefes de Estado marca mais um momento alto desta visita e reforça os laços históricos de amizade e a cooperação estratégica entre Cabo Verde e Portugal".

Após este encontro em Belém, José Maria Neves fez a entrega, na Embaixada de Cabo Verde, em Lisboa, da Medalha de Mérito, Primeira Classe, à ativista Maria Rosa Vaz Moniz.

"A distinção, inserida nas celebrações do 50.º Aniversário da Independência, reconhece o seu excecional percurso no associativismo e na justiça social em Portugal", lê-se na nota divulgada na página da Presidência da República de Cabo Verde na rede social Facebook.

?Natural de São Lourenço dos Órgãos, Rosa Moniz é mestre em Economia Social e uma referência no empoderamento de jovens e mulheres.

As insígnias foram recebidas pela sua sobrinha, Dysa Moniz, devido a questões de saúde da condecorada.

Na terça-feira, em Barcelos, José Maria Neves homenageou o ex-atleta olímpico António Zeferino, agraciando-o, também, com a Medalha de Mérito Primeira Classe.