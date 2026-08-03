Primeiro centro de saúde com gestão privada arranca hoje no serviço nacional de saúde

Vai ser gerida pela Knok Health Portugal durante os próximos cinco anos.



O modelo privado de unidades de saúde familiar foi criado pelo Governo há dois anos. Faz parte da reforma dos cuidados de saúde primários.



O objetivo era que estas unidades entrassem em funcionamento rapidamente, mas os concursos públicos acabaram por atrasar a intenção do Governo.



A próxima unidade deve abrir em Silves, no Algarve, mas a data ainda não foi anunciada.



Ao todo, o executivo pretende criar duas dezenas de centros de saúde com gestão privada em várias regiões do país.

