Primeiro centro de saúde com gestão privada arranca hoje no serviço nacional de saúde

Primeiro centro de saúde com gestão privada arranca hoje no serviço nacional de saúde

Abre em São Pedro da Caldeira, em Torres Vedras. É a primeira unidade de saúde familiar modelo C, que vai servir quase 5.500 utentes sem médico de família.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Reuters

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Vai ser gerida pela Knok Health Portugal durante os próximos cinco anos.

O modelo privado de unidades de saúde familiar foi criado pelo Governo há dois anos. Faz parte da reforma dos cuidados de saúde primários.

O objetivo era que estas unidades entrassem em funcionamento rapidamente, mas os concursos públicos acabaram por atrasar a intenção do Governo.

A próxima unidade deve abrir em Silves, no Algarve, mas a data ainda não foi anunciada.

Ao todo, o executivo pretende criar duas dezenas de centros de saúde com gestão privada em várias regiões do país.
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