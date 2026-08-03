Primeiro centro de saúde com gestão privada arranca no SNS com dúvidas sobre resposta à população

O objetivo era que estas unidades entrassem em funcionamento rapidamente, mas os concursos públicos acabaram por atrasar a intenção do Governo.





O presidente da associação das unidades de saúde familiar vê muitos riscos neste modelo na gestão e da qualidade da resposta às populações.

Vai ser gerida pela Knok Health Portugal durante os próximos cinco anos.O modelo privado de unidades de saúde familiar foi criado pelo Governo há dois anos. Faz parte da reforma dos cuidados de saúde primários.A próxima unidade deve abrir em Silves, no Algarve, mas a data ainda não foi anunciada.Ao todo, o executivo pretende criar duas dezenas de centros de saúde com gestão privada em várias regiões do país.