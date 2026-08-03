País
Primeiro centro de saúde com gestão privada arranca no SNS com dúvidas sobre resposta à população
Abre em São Pedro da Caldeira, em Torres Vedras. É a primeira unidade de saúde familiar modelo C, que vai servir quase 5.500 utentes sem médico de família.
Vai ser gerida pela Knok Health Portugal durante os próximos cinco anos.
O modelo privado de unidades de saúde familiar foi criado pelo Governo há dois anos. Faz parte da reforma dos cuidados de saúde primários.
A próxima unidade deve abrir em Silves, no Algarve, mas a data ainda não foi anunciada.
Ao todo, o executivo pretende criar duas dezenas de centros de saúde com gestão privada em várias regiões do país.
O modelo privado de unidades de saúde familiar foi criado pelo Governo há dois anos. Faz parte da reforma dos cuidados de saúde primários.
O objetivo era que estas unidades entrassem em funcionamento rapidamente, mas os concursos públicos acabaram por atrasar a intenção do Governo.
O presidente da associação das unidades de saúde familiar vê muitos riscos neste modelo na gestão e da qualidade da resposta às populações.
A próxima unidade deve abrir em Silves, no Algarve, mas a data ainda não foi anunciada.
Ao todo, o executivo pretende criar duas dezenas de centros de saúde com gestão privada em várias regiões do país.