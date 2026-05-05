Primeiro-ministro destaca que língua portuguesa permite construir pontes

"Comemoramos hoje o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Plural, diversa e aberta ao mundo, renova-se continuamente e permite construir pontes entre centenas de milhões de falantes, na CPLP e em todos os cantos do planeta", disse Luís Montenegro numa mensagem na rede social X.

Na mensagem, o primeiro-ministro realçou igualmente que esta une todos os que a têm como língua materna e aqueles que em dezenas de países a aprendem em todos os níveis de ensino.

"São em número crescente, porque a nossa é uma língua de futuro: a ciência, a cultura, a economia e a inovação globais falam cada vez mais português. Viva a Língua Portuguesa!", sublinhou Luís Montenegro.

A CPLP comemora, desde 20 de julho de 2009, a 05 de maio o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP, instituído pela XIV Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da Comunidade.

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) proclamou esta data como Dia Mundial da Língua Portuguesa, em novembro de 2019, segundo informação publicada na página da internet da CPLP.