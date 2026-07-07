País
Primeiro semestre de 2026 reflete um aumento da importação de carros novos
Apesar de continuar a aumentar a procura de carros usados, no primeiro semestre do ano, a importação de carros novos aumentou, em relação ao mesmo período no ano passado.
Aumentou, também, a venda de carros elétricos, refere à RTP Antena 1, Roberto Gaspar, o secretário-geral na ANECRA, a Associação Nacional das Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel.
Um barómetro da ANECRA mostra que a venda de carros elétricos está a aumentar, mas ainda está aquém das expetativas dos fabricantes diz à RTP Antena 1, o secretário-geral Roberto Gaspar. A falta de carregadores condiciona a escolha deste tipo de veículos.
O barómetro da ANECRA mostra que a tendência geral é o aumento da procura de carros usados.
Um barómetro da ANECRA mostra que a venda de carros elétricos está a aumentar, mas ainda está aquém das expetativas dos fabricantes diz à RTP Antena 1, o secretário-geral Roberto Gaspar. A falta de carregadores condiciona a escolha deste tipo de veículos.
O barómetro da ANECRA mostra que a tendência geral é o aumento da procura de carros usados.