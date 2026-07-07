Primeiro semestre de 2026 reflete um aumento da importação de carros novos

Aumentou, também, a venda de carros elétricos, refere à RTP Antena 1, Roberto Gaspar, o secretário-geral na ANECRA, a Associação Nacional das Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel.Um barómetro da ANECRA mostra que a venda de carros elétricos está a aumentar, mas ainda está aquém das expetativas dos fabricantes diz à RTP Antena 1, o secretário-geral Roberto Gaspar. A falta de carregadores condiciona a escolha deste tipo de veículos.O barómetro da ANECRA mostra que a tendência geral é o aumento da procura de carros usados.