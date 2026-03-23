Prisão preventiva para homem detido pela PJ por homicídio a pedido do Paquistão

A detenção foi realizada no cumprimento de um mandado internacional emitido pelas autoridades judiciárias do Paquistão e a medida de coação foi decretada pelo Tribunal da Relação de Lisboa.

O cidadão estrangeiro, de 55 anos, é suspeito de ter atingido o sobrinho com um tiro na cabeça, em outubro de 2015, na sequência de desavenças familiares, informou no domingo, em comunicado, a força policial.

O corpo da vítima, um estudante universitário de 22 anos, foi posteriormente encontrado envolto em panos numa lixeira próxima da residência do suspeito.

No Paquistão, o crime de homicídio justifica uma condenação a prisão perpétua ou pena de morte, mas, com base nos acordos internacionais e na legislação portuguesa, em caso de extradição, aquele Estado asiático terá de garantir que a pena não excederá o limite máximo de 25 anos de cadeia permitido em Portugal, ressalvou a PJ.