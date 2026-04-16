EM DIRETO
Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito no Médio Oriente

Prisão preventiva para jovem suspeito de violação de duas colegas em visita de estudo

Prisão preventiva para jovem suspeito de violação de duas colegas em visita de estudo

Ficou em prisão preventiva um jovem detido pela polícia judiciária por alegada violação e sequestro durante uma visita de estudo.

RTP /
Foto: Rui Alves Cardoso - RTP

VER MAIS
O menor agora detido tem 16 anos e frequenta a mesma turma das duas vítimas, de 17 e 18 anos. São alunos do décimo ano de uma escola secundária do distrito de Aveiro.

A detenção aconteceu ontem, mas os crimes terão ocorrido na madrugada de 20 de março.

Vítimas e arguido estavam em visita de estudo na Lourinhã e dormiram numa Pousada da Juventude.

Foi no quarto que partilhavam e na casa de banho comum do alojamento que os crimes terão acontecido.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório para que lhe sejam aplicadas medidas de coação.
PUB
PUB