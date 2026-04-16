Prisão preventiva para jovem suspeito de violação de duas colegas em visita de estudo

A detenção aconteceu ontem, mas os crimes terão ocorrido na madrugada de 20 de março.





Vítimas e arguido estavam em visita de estudo na Lourinhã e dormiram numa Pousada da Juventude.





Foi no quarto que partilhavam e na casa de banho comum do alojamento que os crimes terão acontecido.





O detido vai ser presente a primeiro interrogatório para que lhe sejam aplicadas medidas de coação.

