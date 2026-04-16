País
Prisão preventiva para jovem suspeito de violação de duas colegas em visita de estudo
Ficou em prisão preventiva um jovem detido pela polícia judiciária por alegada violação e sequestro durante uma visita de estudo.
O menor agora detido tem 16 anos e frequenta a mesma turma das duas vítimas, de 17 e 18 anos. São alunos do décimo ano de uma escola secundária do distrito de Aveiro.
A detenção aconteceu ontem, mas os crimes terão ocorrido na madrugada de 20 de março.
Vítimas e arguido estavam em visita de estudo na Lourinhã e dormiram numa Pousada da Juventude.
Foi no quarto que partilhavam e na casa de banho comum do alojamento que os crimes terão acontecido.
O detido vai ser presente a primeiro interrogatório para que lhe sejam aplicadas medidas de coação.