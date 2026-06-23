Prisão preventiva para suspeitos de assaltarem padre de paróquia de Vila do Conde

Prisão preventiva para suspeitos de assaltarem padre de paróquia de Vila do Conde

Os três homens que alegadamente assaltaram em abril o padre da freguesia da Macieira da Maia, no concelho de Vila do Conde, distrito do Porto, ficaram hoje em prisão preventiva, indicou à agência Lusa fonte policial.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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Os arguidos detidos na segunda-feira pela GNR no Grande Porto, em cumprimento de três mandados de detenção, foram presentes durante o dia de hoje a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos, que lhes aplicou a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.

Um quarto arguido, detido por crimes de tráfico de droga, detenção de arma proibida, furto de veículo e falsificação de documento, saiu em liberdade, com apresentações às autoridades.

Os suspeitos têm idades entre os 23 e os 44 anos.

Documentos judiciais a que a Lusa teve acesso indicam que o sequestro e consequente assalto aconteceram na madrugada de 22 de abril deste ano, após os três arguidos terem estacionado a viatura perto da casa paroquial, onde se encontrava a vítima.

Após entrarem na habitação, encapuzados, os suspeitos "manietaram" o ofendido com braçadeiras e mãos atrás das costas, e depois as pernas, perguntando-lhe, por diversas vezes, onde é que guardava dinheiro e outros objetos de valor.

O pároco acabou por dizer que o dinheiro (cerca de 7.250 euros) estava numa mochila, dando igualmente aos assaltantes brincos e anéis em ouro, avaliados em cerca de 1.000 euros.

Depois de os detidos terem ido embora da habitação, o padre conseguiu libertar-se e pedir ajuda, tendo sofrido ferimentos ligeiros.

Em comunicado hoje divulgado, a GNR deu conta da detenção de quatro homens e da apreensão de mais de 29 mil euros, uma arma de fogo e droga, entre outro material.

Esta força de segurança realizou também cinco buscas domiciliárias, oito em veículo e uma num terreno, nos concelhos de Vila Nova de Gaia, Gondomar, Porto, Matosinhos e Trofa.

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