"Privilégio pessoal". Carlos Cabreiro tomou posse como diretor da Polícia Judiciária

Carlos Cabreiro tomou esta quinta-feira posse como diretor da Polícia Judiciária, vincando a “honra e privilégio pessoal” que disse sentir ao assumir o cargo.vontade de continuar a dignificar o nome da Polícia Judiciária e corresponder às expectativas que estiveram na base da minha nomeação”, declarou.Carlos Cabreiro lembrou que a PJ completará este ano 81 anos de existência, considerando-a “uma instituição que transporta consigo uma história de resiliência, de confiança e esforço”., vincou, agradecendo aos que já exerceram funções na instituição.