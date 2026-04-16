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"Privilégio pessoal". Carlos Cabreiro tomou posse como diretor da Polícia Judiciária

"Privilégio pessoal". Carlos Cabreiro tomou posse como diretor da Polícia Judiciária

Na tomada de posse, o novo responsável máximo da PJ disse estar "imensamente grato pelo desafio" e pelo "voto de confiança" do Governo.

RTP /
Foto: Lusa

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Carlos Cabreiro tomou esta quinta-feira posse como diretor da Polícia Judiciária, vincando a “honra e privilégio pessoal” que disse sentir ao assumir o cargo.

Tudo farei para exercer o cargo com elevado sentido de serviço público, determinação, dedicação, vontade de continuar a dignificar o nome da Polícia Judiciária e corresponder às expectativas que estiveram na base da minha nomeação”, declarou.

Carlos Cabreiro lembrou que a PJ completará este ano 81 anos de existência, considerando-a “uma instituição que transporta consigo uma história de resiliência, de confiança e esforço”.

“Na PJ as pessoas são o seu maior ativo, o seu mais valioso aliado”, vincou, agradecendo aos que já exerceram funções na instituição.

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