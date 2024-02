Ricardo Salgado regressou hoje a tribunal mas a defesa não aceitou que respondesse em interrogatório. A sessão do julgamento do processo EDP durou poucos minutos.

Foi interrompida pelo advogado do antigo presidente do Grupo Espírito Santo que invocou que estava em causa a dignidade humana e também a dignidade da justiça portuguesa.



Ricardo Salgado sofre de Alzheimer. A defesa alega que nem sequer sabia por que motivo estava hoje no Campus da Justiça.