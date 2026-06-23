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Processo Tutti Frutti. Procuradora quer 59 arguidos em julgamento
O Ministério Público defende que todos os arguidos da Operação Tutti Frutti devem ir a julgamento. Em causa estão alegados favorecimentos a militantes do PS e do PSD, através de avenças e contratos públicos.
Entre os arguidos estão o ex-presidente da Junta de Freguesia da Estrela, Luís Newton, Vasco Morgado, antigo presidente da junta de Santo António, nomeado recentemente por Carlos Moedas para diretor da EGEAC - empresa responsável pela animação cultural em Lisboa - e ainda os ex-deputados sociais-democratas Sérgio Azevedo e Carlos Eduardo Reis.
Em causa estão alegados favorecimentos a militantes do PS e do PSD, através de avenças e contratos públicos.