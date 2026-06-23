Processo Tutti Frutti. Procuradora quer 59 arguidos em julgamento

Sem nenhum dos arguidos em tribunal, coube aos advogados ouvirem a procuradora defender a acusação, quase sem mudar uma virgula. Para o Ministério Público, há indícios mais do que suficientes para levar os 59 acusados do processo Tutti Frutti a julgamento.



Entre os arguidos estão o ex-presidente da Junta de Freguesia da Estrela, Luís Newton, Vasco Morgado, antigo presidente da junta de Santo António, nomeado recentemente por Carlos Moedas para diretor da EGEAC - empresa responsável pela animação cultural em Lisboa - e ainda os ex-deputados sociais-democratas Sérgio Azevedo e Carlos Eduardo Reis.



Em causa estão alegados favorecimentos a militantes do PS e do PSD, através de avenças e contratos públicos.