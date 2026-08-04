Procuradoria Europeia investiga contratos entre a PJ liderada por Luís Neves e a Construbarcelos

Não se trata ainda de um inquérito, mas de uma averiguação. A Procuradoria Europeia avançou com esta averiguação preventiva sem comunicar ao procurador-geral da República.



Em causa estão os 17 contratos que, entre 2019 e 2025, a PJ celebrou com a empresa Construbarcelos.



A mesma empresa que executou obras numa casa do agora ministro da Administração Interna.



A PJ já terá sido contactada para fornecer os documentos das adjudicações, no valor de 23 milhões de euros.

