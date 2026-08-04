País
Procuradoria Europeia investiga contratos entre a PJ liderada por Luís Neves e a Construbarcelos
A procuradoria Europeia está a averiguar os 17 contratos assinados entre a PJ liderada por Luís Neves e a Construbarcelos no âmbito da aplicação de fundos europeus, concretamente do PRR. A notícia foi avançada pela CNN e confirmada pela RTP.
Não se trata ainda de um inquérito, mas de uma averiguação. A Procuradoria Europeia avançou com esta averiguação preventiva sem comunicar ao procurador-geral da República.
Em causa estão os 17 contratos que, entre 2019 e 2025, a PJ celebrou com a empresa Construbarcelos.
A mesma empresa que executou obras numa casa do agora ministro da Administração Interna.
A PJ já terá sido contactada para fornecer os documentos das adjudicações, no valor de 23 milhões de euros.
Em causa estão os 17 contratos que, entre 2019 e 2025, a PJ celebrou com a empresa Construbarcelos.
A mesma empresa que executou obras numa casa do agora ministro da Administração Interna.
A PJ já terá sido contactada para fornecer os documentos das adjudicações, no valor de 23 milhões de euros.