Professor António Candeias eleito novo reitor da Universidade de Évora

Contactado pela agência Lusa, o novo reitor, cuja tomada de posse está agendada para 11 de maio, disse que "não sabia como seria a votação", mas congratulou-se perante o que considerou "uma vitória expressiva".

"Fico muito contente por me terem reconhecido a mim e ao projeto que represento", acrescentou.

António Candeias, que já tinha tentado a eleição há quatro anos, sem sucesso - uma vez que nesse ato eleitoral Hermínia Vasconcelos Vilar venceu -, é professor do Departamento de Química e Bioquímica da universidade alentejana.