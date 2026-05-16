Professores em protesto pela revisão do estatuto da carreira docente

Professores em protesto pela revisão do estatuto da carreira docente

Milhares de professores saíram este sábado à rua para uma manifestação convocada pela Fenprof contra a revisão dos estatutos da carreira, mas também contra a proposta do pacote laboral.

RTP /

Foto: José Sena Goulão - Lusa

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A concentração começou ainda antes das 15h00, no Cais do Sodré, em Lisboa, mas já passava das 15h30 quando milhares de professores arrancaram em protesto até aos Restauradores.

Com os bombos a marcar o ritmo, o desfile marcado por muitas faixas, bandeiras, cartazes, avançava ao som de palavras de ordem como: "A luta continua, nas escolas e na rua" e "Negociação Sim, imposição não".
Ainda antes do arranque do protesto, José Feliciano da Costa, um dos secretários-gerais da Federação Nacional dos Professores (Fenpof), explicou que os professores estão nas ruas mobilizados contra a revisão do Estatuto da Carreira Docente, mas também contra o pacote laboral.

Os professores garantem que persistem graves problemas na profissão docente e que o Governo continua sem responder aos principais problemas profissionais.

A Fenprof também anunciou que irá aderir à greve geral de 3 de junho, convocada pela CGTP.

c/Lusa
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