País
Professores em protesto pela revisão do estatuto da carreira docente
Milhares de professores saíram este sábado à rua para uma manifestação convocada pela Fenprof contra a revisão dos estatutos da carreira, mas também contra a proposta do pacote laboral.
Foto: José Sena Goulão - Lusa
Com os bombos a marcar o ritmo, o desfile marcado por muitas faixas, bandeiras, cartazes, avançava ao som de palavras de ordem como: "A luta continua, nas escolas e na rua" e "Negociação Sim, imposição não".
Ainda antes do arranque do protesto, José Feliciano da Costa, um dos secretários-gerais da Federação Nacional dos Professores (Fenpof), explicou que os professores estão nas ruas mobilizados contra a revisão do Estatuto da Carreira Docente, mas também contra o pacote laboral.
Os professores garantem que persistem graves problemas na profissão docente e que o Governo continua sem responder aos principais problemas profissionais.
A Fenprof também anunciou que irá aderir à greve geral de 3 de junho, convocada pela CGTP.
c/Lusa