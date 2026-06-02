País
Profissionais da Educação manifestam-se em Setúbal contra falta de auxiliares e salários "miseráveis"
Dezenas de profissionais da educação concentraram-se esta terça-feira junto à Câmara Municipal de Setúbal num protesto condicionado pela falta de assistentes operacionais nas escolas, pela degradação dos edifícios escolares e pelas baixas remunerações da classe.
Em declarações à RTP, Daniel Martins, representante do S.T.O.P., sublinhou que a principal motivação do protesto prende-se com a gritante carência de assistentes operacionais e técnicos superiores nas escolas, o que tem gerado uma severa sobrecarga de trabalho.