Profissionais da Educação manifestam-se em Setúbal contra falta de auxiliares e salários "miseráveis"

A iniciativa, organizada pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (S.T.O.P.), serve de antecâmara para a Greve Geral convocada para o dia de amanhã.



Em declarações à RTP, Daniel Martins, representante do S.T.O.P., sublinhou que a principal motivação do protesto prende-se com a gritante carência de assistentes operacionais e técnicos superiores nas escolas, o que tem gerado uma severa sobrecarga de trabalho.