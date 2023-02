Programa da Escola Segura até 2024 conhecido hoje

A Escola Segura é uma iniciativa conjunta das áreas governativas da Administração Interna e da Educação e visa garantir a segurança no meio escolar e no meio envolvente, através da prevenção de comportamentos de risco e da redução da insegurança em meio escolar.No ano letivo de 2021/2022, a PSP registou cerca de 3.300 ocorrências nas escolas, 2.300 das quais criminais, um aumento em relação ao ano letivo 2020/2021, marcado por confinamentos provocados pela pandemia de covid-19, mas um valor inferior a 2019.Cerca de dois terços das 3.300 ocorrências registadas pela PSP aconteceram no interior da escola.No ano letivo 2021/2022, a PSP efetuou mais de 10.500 ações de sensibilização nas escolas que chegaram a 55.000 alunos, sendo as temáticas mais abordadas a segurança rodoviária, "cyberbullying" e comportamentos de autoproteção no espaço digital.O programa Escola Segura da PSP chega a 3.100 escolas, envolvendo um total de 150.000 professores e pessoal não docente e mais de 900.000 alunos.