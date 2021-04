Projeções matemáticas desenham quarta vaga

Foto: Violeta Santos Moura - Reuters

Portugal ainda está a sair do confinamento e as últimas projeções matemáticas admitem a possibilidade de uma nova vaga da Covid-19 daqui a algumas semanas. É apenas uma possibilidade sugerida pelo tratamento de dados do matemático Carlos Antunes, que faz projeções usadas nas reuniões do Infarmed.