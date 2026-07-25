Projeto de Odete Ferreira vence Carta em Branco da RTP de apoio à criação teatral

De acordo com a sinopse da obra, a peça "parte de uma reflexão sobre identidade, representação e poder", para propor "um dispositivo cénico original que convoca a ideia de confissão" e questiona "quem tem autoridade para nomear, validar e construir uma narrativa sobre o outro".

Cruzando teatro, imagem e performance, "A Confissão" "revela uma escrita rigorosa e uma linguagem formal coerente", em que "a dimensão política nunca abdica da complexidade humana", acrescenta a RTP.

Segundo o júri que escolheu a obra, composto por Aida Tavares, Daniel Gorjão e Maria Ferreira, "`A Confissão` destaca-se pela maturidade da sua proposta artística e pela forma como faz convergir dramaturgia, dispositivo cénico e pensamento crítico numa criação profundamente contemporânea".

Ainda segundo o júri, "é um projeto que assume riscos, desafia convenções e demonstra uma voz autoral singular, revelando um enorme potencial de desenvolvimento".

"A Confissão" vai ter um apoio de 20 mil euros à produção. De acordo com a televisão pública, estrear-se-á em março de 2027.

A iniciativa Carta em Branco junta a RTP2 e a RTP Palco e "visa contribuir para um aumento do acesso de artistas emergentes e novas companhias de teatro a meios de produção fundamentais, promover o espaço da pesquisa nos processos de produção e criação teatral, bem como incentivar a criação de novas dramaturgias e a ampliação de públicos".

Em 2025, a escolha recaiu sobre "Put Your Money Where Your Mouth Is", de Ângelo Castro e Vasco Paixão, estreado na RTP2 e na RTP Palco, em 28 de março deste ano.