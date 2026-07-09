País
Projeto português faz apelo nacional à dádiva de sangue animal
As equipas médicas da OneBlood Science Care já se encontram a operar, "garantindo cobertura e capacidade de resposta imediata nas regiões Norte e Sul do país".
Um projeto português de medicina veterinária fez hoje um apelo nacional à dádiva de sangue animal, uma iniciativa que pretende "reverter a escassez crítica de sangue veterinário que afeta milhares de cães e gatos".
De acordo com um comunicado da OneBlood Science Care, um projeto dedicado ao desenvolvimento da medicina transfusional veterinária em Portugal, "a iniciativa visa responder a uma necessidade urgente e reverter a escassez crítica de sangue veterinário que afeta milhares de cães e gatos em todo o país".
O apelo pretende sensibilizar a sociedade e incentivar a dádiva de sangue animal em Portugal, sendo que as equipas médicas da OneBlood Science Care já se encontram a operar no país, "garantindo cobertura e capacidade de resposta imediata nas regiões Norte e Sul do país".
Segundo o comunicado, o projeto, que pretende aumentar o número de dadores e de unidades de sangue disponíveis, "oferece rastreios e `check-ups` gratuitos a cães e gatos".
De acordo com a nota, o desconhecimento por parte dos tutores [responsáveis pelos animais] "sobre a possibilidade e a segurança do processo de doação continua a ser um dos principais entraves à estabilidade das reservas".
Os tutores interessados em inscrever os animais de estimação ou em obter mais informações sobre a possibilidade de os seus cães e gatos serem dadores (como idade e peso mínimos) podem fazê-lo diretamente através do `website` oficial da entidade, segundo a nota.
A OneBlood Science Care referiu ainda que atua em parceria com os bancos de sangue veterinários, funcionando como um motor de captação e sensibilização que aproxima esta realidade do civismo já verificado nas dádivas humanas.
De acordo com um comunicado da OneBlood Science Care, um projeto dedicado ao desenvolvimento da medicina transfusional veterinária em Portugal, "a iniciativa visa responder a uma necessidade urgente e reverter a escassez crítica de sangue veterinário que afeta milhares de cães e gatos em todo o país".
O apelo pretende sensibilizar a sociedade e incentivar a dádiva de sangue animal em Portugal, sendo que as equipas médicas da OneBlood Science Care já se encontram a operar no país, "garantindo cobertura e capacidade de resposta imediata nas regiões Norte e Sul do país".
Segundo o comunicado, o projeto, que pretende aumentar o número de dadores e de unidades de sangue disponíveis, "oferece rastreios e `check-ups` gratuitos a cães e gatos".
De acordo com a nota, o desconhecimento por parte dos tutores [responsáveis pelos animais] "sobre a possibilidade e a segurança do processo de doação continua a ser um dos principais entraves à estabilidade das reservas".
Os tutores interessados em inscrever os animais de estimação ou em obter mais informações sobre a possibilidade de os seus cães e gatos serem dadores (como idade e peso mínimos) podem fazê-lo diretamente através do `website` oficial da entidade, segundo a nota.
A OneBlood Science Care referiu ainda que atua em parceria com os bancos de sangue veterinários, funcionando como um motor de captação e sensibilização que aproxima esta realidade do civismo já verificado nas dádivas humanas.