Propostas sobre futuro do SIRESP apresentadas hoje





c/Lusa

O grupo de trabalho criado pelo Governo há cerca de um ano para encontrar uma alternativa ao Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal apresenta hoje no Ministério da Administração Interna as propostas do estudo técnico-estratégico para a evolução do SIRESP.Fonte do setor disse à Lusa que a equipa de trabalho interministerial apresentou ao Governo 33 recomendações que têm como objetivo reforçar a rede com mais autonomia energética e redundâncias. O investimento é de cerca de 36 milhões de euros e o prazo de implementação é de 18 meses.O objetivo do investimento "passa por consolidar as capacidades existentes, mas também introduzir novas capacidades que reforças a robustez e resiliência", acrescentou ainda a fonte.