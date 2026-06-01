País
Proteção Civil alerta que ordenamento e abandono do interior dificultam extinção dos incêndios
O Comandante Nacional da Proteção Civil admite à RTP Antena 1 que o ordenamento do território e o abandono do interior, combinados com as alterações climáticas trazem dificuldades acrescidas a quem tem de prevenir e travar os fogos.
"O ordenamento do território que temos" e "o abandono sobretudo do interior vai-nos causar cada vez mais problemas do ponto de vista da extinção dos incêndios", reconhece Mário Silvestre.
Estas dificuldades agarradas às condições meteorológicas, "fruto das alterações climáticas, darão cada vez mais complexidade" no combate aos fogos, acrecenta.
Com vários planos estipulados, o comandante nacional garante que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil está pronta para as próximas semanas.
No dia em que arranca a fase 'Charlie' de combate aos fogos, período que corresponde ao período de maior risco de incêndios rurais, afirma que as ignições são a maior preocupação das autoridades.
Mário Silvestre diz que o país tem de procurar baixar o número de situações em que começam incêndios, pedindo um comportamento responsável dos cidadãos.
No dia em que arranca a fase 'Charlie' de combate aos fogos, período que corresponde ao período de maior risco de incêndios rurais, afirma que as ignições são a maior preocupação das autoridades.
Mário Silvestre diz que o país tem de procurar baixar o número de situações em que começam incêndios, pedindo um comportamento responsável dos cidadãos.
Este é o segundo reforço de meios do ano, que vai estar em vigor até 30 de junho.
A partir de hoje e até ao final do mês passam a estar disponíveis 13.335 operacionais que integram 2.265 equipas dos vários agentes presentes no terreno. No dispositivo incluem-se também 2.969 veículos e 78 meios aéreos, além de três helicópteros da AFOCELCA (empresa privada de proteção florestal vocacionada para o combate a incêndios rurais).
Há ainda dois helicópteros Black Hawk da Força Aérea que vão estar este ano pela primeira vez ao serviço do combate aos fogos rurais.