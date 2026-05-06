Proteção Civil assume dificuldades com novos helicópteros Blackhawk

As Forças Armadas vão ter este ano este modelo de e também aviões C-130 empenhados no combate ao fogo.



À margem de um exercicio de Proteção Civil que está a decorrer esta semana em Viseu, o comandante nacional Mário Silvestre explicou esta tarde que, no caso dos helicopteros, há dificuldades na manobra de recolha de água.

É preciso encontrar alterantivas para facilitar a recolha de agua por parte destes helicópteros foi isso que explicou esta tarde o comandante nacional mario silvestre em Viseu. É lá que está a decorrer por estes dias um exercício europeu de Proteção Civil.