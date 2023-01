Proteção Civil avisa população para chuva e vento forte

Tendo por base a informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) avisa em comunicado para precipitação no sábado, por vezes forte e persistente.

A chuva cairá no litoral a norte do Cabo Mondego, sendo o período mais crítico entre as 03:00 e as 12:00, com acumulados entre 50 a 70 mm/12h, em especial no minho, e entre 30 a 50 mm/12h no douro litoral, passando a regime de aguaceiros a partir da tarde nas regiões norte e centro (até 30-40 mm/12h).

Avisa ainda para a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da serra da Estrela.

Para domingo, a previsão é também de precipitação, por vezes forte e persistente, no litoral a norte do Cabo Mondego, sendo o período mais crítico entre as 09:00 e as 15:00 com acumulados entre 50 a 70 mm/12h, em especial no minho e no distrito de Vila Real, e entre 30 a 50 mm/12h, em particular no douro litoral, passando a regime de aguaceiros a partir da tarde nas regiões norte e centro, com acumulados até 30 a 50 mm/12h.

A ANEPC avisa também que se registarão nas próximas 48 horas vento forte de sudoeste, até 50 km/hora, na faixa costeira ocidental e nas terras altas, com rajadas até 80 km/h, em especial no litoral norte, rodando gradualmente para oeste a partir da tarde.

As previsões apontam ainda para agitação marítima forte na costa ocidental, com ondas de noroeste com cinco a seis metros, podendo atingir 11 metros de altura máxima a partir da tarde de sábado até ao final do dia de domingo.

A ANEPC avisa na mesma nota que, com base em informação da Agência Portuguesa do Ambiente, ocorrerá nas próximas 48 horas um aumento do caudal de várias bacias hidrográficas, sobretudo no norte e centro do país, podendo "causar inundações nas zonas ribeirinhas e nas zonas urbanas historicamente vulneráveis".

Nesta previsão estão incluídas as bacias hidrográficas do rio Minho, com possibilidade de inundações em Caminha, Monção e Valença, no rio Lima e na sub-bacia do rio Vez, do Cávado e rio Homem, do Ave, Douro, Vouga e Mondego.

Face às previsões, a Proteção Civil avisa para a ocorrência de inundações em zonas urbanas causadas por acumulação de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento, para cheias, potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras.

Avisa ainda para deslizamentos e derrocadas motivados pela infiltração da água, podendo ser potenciados pela remoção do coberto vegetal na sequência de incêndios rurais, ou por artificialização do solo", bem como arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos ou desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas devido ao vento forte.

Outro dos avisos prende-se com previsão de piso rodoviário escorregadio e formação de lençóis de água.

A Proteção Civil recomenda à população que desobstrua os sistemas de escoamento das águas pluviais e retire inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas.