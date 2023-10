Proteção Civil regista quase 400 ocorrências causadas por mau tempo

Foto: Pedro A. Pina - RTP





As autoridades alertam ainda para a possibilidade de inundações momentâneas, que podem condicionar a circulação automóvel, um pouco por todo o país.



Por causa da chuva, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Vila Real vão estar sob aviso laranja, a partir das 15h00. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera alerta para os efeitos de períodos de chuva e aguaceiros por vezes fortes. Paulo Santos, oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, descreve uma noite de muito trabalho para os bombeiros.Por causa da chuva,. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera alerta para os efeitos de períodos de chuva e aguaceiros por vezes fortes. Quanto à ondulação, toda a costa portuguesa está hoje sob aviso laranja, o segundo mais elevado na escala, devido à agitação marítima forte.





No que respeita ao vento, com a exceção do Alentejo e Algarve, todo o território continental está sob aviso amarelo, desde a meia-noite e até às 18h00, com a previsão de rajadas até 75 quilómetros por hora.



As previsões de condições do tempo mais adversas, durante esta semana, levaram a Proteção Civil, no passado domingo, a alertar a população para a possibilidade de cheias e deslizamentos de terras.

, desde a meia-noite e até às 18h00, com a previsão de rajadas até 75 quilómetros por hora.As previsões de condições do tempo mais adversas, durante esta semana, levaram a Proteção Civil, no passado domingo, a alertar a população para a possibilidade de cheias e deslizamentos de terras.