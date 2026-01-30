Proteção Civil registou 2.050 ocorrências na quinta-feira

Num balanço à Lusa, fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANEPC) referiu que Coimbra foi a região mais afetada com 375 ocorrências, seguida do Oeste (221) e Leiria (201).

Por tipologia, 756 ocorrências foram por queda de árvores, 572 por inundações e 354 por queda de estruturas.

Segundo a mesma fonte, durante a noite de quinta-feira não houve registo de ocorrências significativas ou novas vítimas, acrescentando que os meios continuam destacados no terreno, sobretudo nas zonas mais afetadas pela passagem da depressão Kristin, sendo esperado hoje um dia semelhante ao de quinta-feira.

Num balanço divulgado anteriormente, com dados entre as 16:00 de terça-feira e as 17:00 de quinta-feira, a ANEPC contabilizava 8.160 ocorrências, maioritariamente queda de árvores e de estruturas, sendo as regiões mais afetadas Lisboa, Oeste e Coimbra.

A ANEPC contabilizava naquele balanço 4.554 quedas de árvores; 1.685 quedas de estruturas; 848 inundações; 527 movimentos de massa; 517 limpezas de vias.

Houve ainda 17 salvamentos terrestres e 12 salvamentos aquáticos.

Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga vão estar entre as 09:00 e as 15:00 de hoje sob aviso amarelo de chuva, enquanto toda a costa ocidental estará sob aviso laranja por agitação marítima.

Segundo um comunicado divulgado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Porto, Viana do Castelo e Braga entraram às 00:00 de hoje em aviso laranja, antes da passagem a vermelho, o mais grave, por "ondas de oeste/noroeste com 7 a 8 metros, podendo atingir 14/15 metros de altura máxima, com período de pico de 16/18 segundos".

Estes três distritos estão em aviso vermelho entre as 21:00 de sexta-feira e as 03:00 de sábado e regressam a aviso laranja até às 21:00 de sábado, segundo o instituto.

Faro, Beja e Setúbal entram em aviso laranja a partir das 09:00 de sexta-feira até às 15:00 de sábado (Faro na costa oeste).

Já Lisboa, Leiria, Aveiro e Coimbra estão sob aviso laranja entre as 03:00 de sexta-feira e as 21:00 de sábado.

Durante este período, todos os dez distritos estarão sob aviso amarelo por agitação marítima sempre que não estiver em vigor o laranja ou vermelho.

Os distritos de Guarda e Castelo Branco vão estar sob aviso amarelo entre as 12:00 de sexta-feira e as 09:00 de sábado devido à possibilidade de queda de neve acima dos 1.000 metros.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira até às 23:59 de dia 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.