Proteção Civil registou total de 375 ocorrências sobretudo em Lisboa e no Centro

Segundo o comandante Elísio Pereira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), entre as 00:00 de sexta-feira, quando começou o estado de prevenção especial devido à depressão Jana, e as 08:00 de hoje foram registadas 375 ocorrências, "sendo que a maior parte dessas ocorrências está relacionada com quedas de árvores".

Na Grande Lisboa foram registadas 90 ocorrências e na Península de Setúbal 67, disse o responsável, destacando que as zonas de Coimbra e de Viseu também tiveram "um número considerável de ocorrências".

As ocorrências registadas foram sobretudo "quedas de árvores relacionadas com o vento", sem terem sido registadas vítimas.

Segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera, seis distritos do continente e a Região Autónoma da Madeira estão hoje sob aviso laranja devido à agitação marítima e queda de neve e nove em aviso amarelo devido ao vento e precipitação, mas também ao estado do mar nas zonas costeiras, por efeitos da depressão Jana.

Os distritos de Beja, Faro, Lisboa e Setúbal e a costa norte da Madeira e o Porto Santo estão sob aviso laranja devido à agitação marítima e os distritos de Castelo Branco e Guarda também estão sob aviso laranja devido à queda de neve.

Sob aviso amarelo estão os distritos de Leiria, Coimbra, Viseu, Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo, Bragança e Vila Real devido ao vento e à queda de neve, além da agitação marítima nas zonas costeiras.

Para o Continente, o IPMA prevê hoje aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, queda de neve nas terras altas das regiões Norte e Centro, vento forte no litoral e terras altas, agitação marítima forte e pequena descida de temperatura, em especial da máxima.

Na Costa Ocidental, a norte do Cabo Carvoeiro as ondas serão de oeste/sudoeste com 2,5 a 3,5 metros, aumentando para 4 a 5 metros a partir do final da tarde e a sul do Cabo Carvoeiro as ondas serão de oeste/sudoeste com 3 a 4 metros, aumentando gradualmente para 4 a 5 metros e para 5 a 6 metros a partir do final da tarde.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O agravamento do estado do tempo levou a ANEPC a alertar a população para a possibilidade de inundações e acidentes.