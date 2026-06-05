País
Prova dos Factos. Suspeita de fraude fiscal entre técnicos de manutenção de aviões
Vários colaboradores do setor aeronáutico denunciam que há uma gigantesca fuga ao fisco entre os técnicos de manutenção dos aviões.
O alegado esquema para ganhar salários mais elevados, sem pagar impostos, já foi denunciado às autoridades, incluindo a Polícia Judiciária.
Até ao momento, não é conhecida nenhuma investigação em curso.
A identidade dos envolvidos na denúncia é omitida nesta reportagem, bem como as vozes, modificadas de forma digital, para proteger as fontes.