Prova dos Factos. Suspeita de fraude fiscal entre técnicos de manutenção de aviões

Em causa podem estar crimes de fraude fiscal.



O alegado esquema para ganhar salários mais elevados, sem pagar impostos, já foi denunciado às autoridades, incluindo a Polícia Judiciária.



Até ao momento, não é conhecida nenhuma investigação em curso.



A identidade dos envolvidos na denúncia é omitida nesta reportagem, bem como as vozes, modificadas de forma digital, para proteger as fontes.