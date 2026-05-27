Provas de 4.º e 6.º ano arrancam hoje. Escolas dizem-se prontas para o formato digital

"Temos a aprendizagem do ano passado e as provas-ensaio também ajudaram a verificar o que estava menos bem", disse à Lusa o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP).

O calendário arranca com a prova de Educação Artística (disciplina rotativa avaliada este ano), dirigida aos alunos do 4.º ano, e que poderá ser realizada entre 27 de maio e 09 de junho.

À semelhança do ano passado, as provas ModA serão feitas em formato digital. Alunos e escolas testaram o modelo em abril, durante as provas-ensaio.

Na altura, o presidente da ANDAEP relatou problemas de conectividade em algumas escolas e outras falhas técnicas, mas, na véspera da primeira prova oficial, Filinto Lima disse acreditar que as dificuldades foram ultrapassadas.

"Estou convencido de que, globalmente, as escolas estão preparadas para este tipo de provas, com as contingências que se conhecem", disse o representante dos diretores escolares, referindo-se à greve geral marcada para 3 de junho, data da prova de Português do 6.º ano.

Questionado sobre as escolas localizadas nas zonas afetadas pelas tempestades, em janeiro e fevereiro, Filinto Lima disse que também nesses casos as provas-ensaio permitiram identificar eventuais falhas, entretanto corrigidas.

Na Marinha Grande (distrito de Leiria), as falhas de comunicação já foram ultrapassadas e, logo em abril, as provas-ensaio decorreram com normalidade, relatou Cesário Silva, diretor do agrupamento de escolas Marinha Grande Poente.

Na sexta-feira, as provas ModA prosseguem com a prova de Inglês do 6.º ano e são retomadas na terça-feira pelos alunos mais novos, do 4.º ano, com as provas de Português.

Na quarta-feira, dia 3 de junho, para quando está agendada a greve geral, os alunos do 6.º ano realizam as provas de Português, seguindo-se as provas de Matemática do 4.º ano, no dia 05, e do 6.º ano, no dia 08 de junho.