Provas digitais escolares. Continua a haver problemas na qualidade da rede informática

Rita Soares – RTP Antena 1





A qualidade da internet nas escolas deixa muito a desejar, e pode ser um problema quando forem feitas as provas digitais - a sério - no final de maio.Estas provas preparam os alunos para avaliações externas em formato digital, ou seja as avaliações que são definidas a nível nacional e que são iguais para todos os alunos do mesmo ano.No final de maio os alunos dos 4.º e 6.º ano vão fazer as provas de monitorização da aprendizagem e os alunos do 9.º ano fazem as provas finais do ensino básico.