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Provas digitais escolares. Continua a haver problemas na qualidade da rede informática

Provas digitais escolares. Continua a haver problemas na qualidade da rede informática

Termina esta quinta-feira nas escolas portuguesas - o ensaio das provas digitais para os alunos do quarto, sexto e nono anos. Os representantes dos pais e dos diretores escolares já fizeram um diagnóstico e alertam para as dificuldades relacionadas com o sistema informático.

RTP Antena 1 /
Foto: Eric Gaillard - Reuters

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A qualidade da internet nas escolas deixa muito a desejar, e pode ser um problema quando forem feitas as provas digitais - a sério - no final de maio.

Rita Soares – RTP Antena 1

Estas provas preparam os alunos para avaliações externas em formato digital, ou seja as avaliações que são definidas a nível nacional e que são iguais para todos os alunos do mesmo ano.

No final de maio os alunos dos 4.º e 6.º ano vão fazer as provas de monitorização da aprendizagem e os alunos do 9.º ano fazem as provas finais do ensino básico.
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