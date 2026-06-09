Provas ModA de português realizadas por 52% dos alunos do 6ºano

As provas não se somam às notas do ano letivo, mas ainda geram alguma ansiedade aos alunos do 4º e 6ºano.



O enunciado da prova mudou. Segundo as contas do Ministério da Educação 52 por cento dos alunos não conseguiu realizá-la em dia de greve geral. Quase todas as escolas tiveram de realizar a prova monitorização de português esta terça-feira.



A FENPROF fala em pressões do Ministério em dia de greve para que os alunos fizessem as provas mesmo sem vigilância ou em escolas que entretanto não encerram. O presidente da Associação de Agrupamentos de Escolas nega.



Também por causa da greve do pessoal não docente do dia 5 as provas MODA de matemática do 4º ano foram reagendadas para 19 de junho.