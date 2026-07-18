Provedora de Justiça pede ao ministério ponto de situação sobre as notas

"O Gabinete da Provedora de Justiça diligenciou junto do Gabinete do Ministro da Educação, Ciência e Inovação pelo ponto de situação sobre o procedimento de publicação das notas dos exames nacionais, assim como pela identificação das medidas pensadas para obviar os riscos incorridos, em especial quanto ao início da segunda fase de exames", adiantou a entidade liderada por Luísa Neto.

Em comunicado, a Provedoria de Justiça salientou que as "circunstâncias e o contexto" que envolvem a realização das provas "têm sido objeto de várias queixas", em particular por parte das famílias dos alunos.