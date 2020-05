PS de Coimbra quer que o Governo trave "desmantelamento silencioso" do hospital dos Covões

Em comunicado, a concelhia do PS "apela veementemente" ao Ministério liderado por Marta Temido para tomar "uma decisão que defenda o Hospital dos Covões como hospital de referência, impedindo também a tentativa de descredibilizar a nova maternidade" de Coimbra.

"Foi com enorme surpresa que tomámos conhecimento de que a administração do CHUC decidiu encerrar o Serviço de Cardiologia do Hospital dos Covões e o seu Laboratório de Hemodinâmica (de grande qualidade e apoio importante aos doentes do Serviço de Cirurgia Cardiotorácica e do Serviço de Cirurgia Vascular dos Hospitais da Universidade de Coimbra), além do anúncio público, ainda não concretizado, da transferência do Serviço de Pneumologia do [também designado] Hospital Geral para os Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC)", afirma.

Na nota, o líder concelhio do PS, Carlos Cidade, que é também vice-presidente da Câmara, refere que, "paralelamente, arrasta-se a (não) decisão de construção da nova maternidade para Coimbra, quando é manifesta a viabilidade técnica e a prioridade para a cidade relativa à construção da maternidade no Hospital dos Covões".

"Temos vindo a observar com preocupação o comportamento errático (...) com certeza do presidente do conselho de administração do CHUC [Fernando Regateiro], no que ao Hospital dos Covões diz respeito", enfatiza.

O PS local recorda que "sempre defendeu o interesse das populações e utentes, tanto no que às urgências diz respeito como nas questões relacionadas com a localização da maternidade e outros serviços" nos Covões, a sul do rio Mondego.

"Face à grave pandemia que nos afeta, o Hospital dos Covões [que integra o CHUC] foi designado hospital de referência para a covid-19, com todas as valências (...) para o tratamento dessa doença complexa e grave em muitos casos, sendo fundamental para Coimbra, para a região Centro e para o país", adianta.

Para o PS, "as infraestruturas e os serviços localizados nos Covões foram e são essenciais para este combate e transformaram-se num exemplo nacional de tratamento e acompanhamento dos casos mais críticos da covid-19" na região.

"Seria de prever algum pudor de circunstância por parte da administração dos CHUC em termos de medidas cirúrgicas de desmantelamento do Hospital dos Covões, por obrigatoriedade moral de estarmos a necessitar do máximo respeito e investimento pelos profissionais de saúde e pelo próprio Serviço Nacional de Saúde (SNS)", segundo a nota.

O PS e Carlos Cidade rejeitam "medidas de destruição secreta" do Hospital dos Covões, realçando o seu papel face à pandemia, com serviços que "serão mais-valia para a nova maternidade" no local.

"Esta "política de sombra" é claramente contrária aos desejos e necessidades das populações e é ainda uma medida sem qualquer fundamento científico do que poderá beneficiar os CHUC, a cidade e região de Coimbra e o próprio SNS com um autêntico desmantelamento silencioso", critica.

O partido demarca-se ainda de "quaisquer interesses inconfessados que possam estar do detrás de decisões feitas avulso ou à medida de interesses até agora não explicados".

"A falta de sensibilidade política e social de quem toma estas medidas ao nível superior do CHUC já não nos surpreende, mas não se compreende o silêncio das entidades administrativas regionais de saúde", conclui.

A agência Lusa instou a administração do CHUC a pronunciar-se, aguardando ainda a sua posição.