PS diz que requerimento do PSD e Chega sobre revisão constitucional viola a Constituição

Revisão alinhada entre extrema-direita e PSD

"O requerimento apresentado, subscrito pelo deputado Hugo Soares e pelo deputado André Ventura, curiosamente, como presidente do Grupo Parlamentar do Chega - o que para nós também é uma novidadeafirmou, em conferência de imprensa, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias.Sobre o despacho feito pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, na sequência deste requerimento," que acaba por dar "espaço a que o requerimento inconstitucional tenha eficácia"."O despacho do senhor presidente cria um vazio. Nem terminou o processo de admissão, nem o proponente retirou a proposta. E por isso, se não há retirada de proposta, para nós é evidente, o senhor presidente tem que concluir o processo de admissão, mesmo que a sua decisão seja a de não admissão do projeto de revisão constitucional", defendeu.O dirigente do PS adiantou que vai levar este tema à próxima conferência de líderes, já na quarta-feira, porque, na sua perspetiva, há "um processo de revisão constitucional iniciado".Do ponto de vista político, de acordo com o líder parlamentar do PS, "o PSD fez um acordo com o Chega quanto ao processo de revisão constitucional" que é"Parece que é evidente:Para o PS, só "duas soluções possíveis". "Ou o requerente, o proponente, que é também requerente neste caso, retira o seu projeto de revisão constitucional ou, de forma justificada, o senhor presidente da Assembleia da República não admite o projeto apresentado de forma naturalmente fundamentada", apontoue manifestaram vontade de concluir esse processo até ao final da próxima sessão legislativa.Este requerimento conjunto, levou hoje mesmo o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, através de despacho, a devolver ao Chega o projeto de revisão constitucional que este partido já tinha entregado no passado dia 7.No requerimento conjunto, o Chega considera que o adiamento do processo até 30 de dezembro não é o cenário ideal, mas, havendo um "compromisso" por parte da liderança do PSD de participação efetiva" no processo de revisão constitucional, "chegou-se a um entendimento conjunto".PSD e Chega, nesse mesmo requerimento, manifestam a vontade de conseguir concluir o processo de revisão constitucional "até ao final da próxima sessão legislativa", ou seja, até ao verão de 2027.