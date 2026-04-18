PS em diálogo com Tiago Antunes para avaliar nova candidatura a Provedor

Em Barcelona, à margem do encontro Mobilização Global Progressista, José Luís Carneiro foi questionado pelos jornalistas se o PS vai voltar a insistir no nome de Tiago Antunes para Provedor de Justiça, depois de a sua candidatura ter sido chumbada pela Assembleia da República na quinta-feira.

"O Presidente do Grupo Parlamentar [Eurico Brilhante Dias] está em diálogo com o professor Tiago Antunes. É uma personalidade de uma grande integridade, de uma grande qualidade humana, cívica, profissional, com provas dadas. Nunca, na relação que pude ter com ele, senti qualquer pendor partidário, na sua forma de estar e de servir no Estado", frisou.

Carneiro reiterou que "há um diálogo que está a ser desenvolvido com ele" e o PS irá depois tomar uma decisão sobre a matéria, frisando que o seu nome tinha sido acordado com o PSD, que tinha dado "a garantia de que apoiaria uma candidatura".

"Assim não aconteceu, vamos agora tomar a decisão no momento oportuno", afirmou.

Questionado se o chumbo da candidatura de Tiago Antunes põe em causa as negociações com o PSD para o Tribunal Constitucional, Carneiro respondeu "que esse é um ponto que está relativamente assente nos seus princípios fundamentais".

"Agora, há que aguardar também pela altura em que venha a ocorrer a eleição", referiu.

C/Lusa