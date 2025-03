PS "está totalmente unido" na rejeição da moção de confiança - Zorrinho

O dirigente socialista Carlos Zorrinho afirmou hoje que o PS "está totalmente unido" para rejeitar a moção de confiança do Governo, acusando o primeiro-ministro de ter preferido "a turbulência à transparência".

No final da Comissão Política Nacional do PS, que se reuniu esta noite na sede do partido, em Lisboa, foi o antigo eurodeputado e atual candidato à Câmara de Évora que falou aos jornalistas para apresentar as conclusões.

"O PS está totalmente unido para não dar sequência a uma moção de confiança que Luís Montenegro decidiu apresentar, que não era do interesse do país, era do seu interesse único", assegurou.

O dirigente do PS acusou o primeiro-ministro, Luís Montenegro, de ter preferido "a turbulência à transparência" no caso da empresa familiar.

"O PS está focado no interesse dos portugueses e percebe que nestas circunstância vai travar eleições", apontou.