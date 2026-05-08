PSD indica ex-bastonário Miguel Guimarães para pacto para a saúde promovido por PR

Miguel Guimarães é médico, vice-presidente da bancada do PSD, e foi bastonário da Ordem dos Médicos.

A 24 de abril, o Presidente da República anunciou que escolheu o médico e antigo ministro Adalberto Campos Fernandes para coordenar a construção de um Pacto Estratégico para a Saúde, que propôs na campanha eleitoral para um setor que considera prioritário.