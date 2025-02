PSD vai reconformar diploma de desagregação das freguesias

O anúncio foi feito pelo líder parlamentar do partido Hugo soares.



O PSD junta-se assim ao PS, PCP, Bloco e Livre contrariando a posição de Marcelo rebelo de Sousa que vetou o decreto por entender que o novo mapa que faz a separação das freguesias não vai a tempo de ser aplicado no calendário eleitoral com eleições autárquicas este ano.



O diploma que prevê a desagregação de 135 uniões de freguesia vai desta forma ser confirmado no Parlamento e entrar em vigor.