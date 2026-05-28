PSP detém 12 suspeitos de tráfico e apreende 10 quilos de droga em Braga e AMPorto

Em conferência de imprensa, o comandante da Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Braga, Luís Freitas, adiantou que a operação resultou ainda na apreensão de três armas de fogo, munições, uma soqueira, três automóveis e 14 mil euros, além de material usado para o tráfico de droga.

Da droga apreendida, 6,7 quilos são de cocaína e três de heroína.

"Trata-se de um grupo que denotava alguma complexidade e que adotava medidas de contravigilância", acrescentou Luís Freitas, sublinhando que esta foi "a maior apreensão de sempre" de droga feita pela PSP de Braga.

Uma parte da droga tinha como destino o bairro social do Picoto, em Braga.

No âmbito da investigação, titulada pelo Ministério Público de Vila Nova de Famalicão e que durava há cerca de um ano, a PSP deu cumprimento, na quarta-feira, a 13 mandados de busca na cidade de Braga e na Área Metropolitana do Porto.

Numa das abordagens, um agente ficou ferido num joelho, quando o visado, na tentativa de fuga, "atirou a mota contra o veículo pessoal".

Nas buscas estiveram também envolvidas equipas cinotécnicas, sendo que em alguns casos os cães foram decisivos para sinalizar a existência de droga.

Dos 12 detidos, 11 vão ser presentes a tribunal, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.

Luís Freitas referiu que a investigação ainda não está concluída, podendo haver mais detenções nos próximos tempos.