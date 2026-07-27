PSP detém mulher por suspeita de tráfico de pessoas. Criança ia casar em França para saldar dívida familiar

PSP detém mulher por suspeita de tráfico de pessoas. Criança ia casar em França para saldar dívida familiar

A PSP deteve no sábado, no aeroporto de Lisboa, uma mulher que acompanhava uma criança de 12 anos, que não era sua filha, e que disse que ia ser entregue a um homem em França para casar.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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Em comunicado enviado hoje, a PSP explicou que a mulher detida tem 45 anos e chegou a Portugal, proveniente de Dakar, acompanhada por uma criança de 12 anos de quem disse, inicialmente, ser mãe. 

Durante o controlo fronteiriço feito na zona das chegadas do aeroporto Humberto Delgado, "foram verificadas incongruências na documentação apresentada, numa alegada relação familiar e nas explicações prestadas", lê-se no comunicado, acrescentando ainda que foi feita uma análise mais aprofundada da informação com a ajuda da guarda de fronteira da Frontex. 

Essa análise permitiu concluir que a criança de 12 não era filha da mulher que a acompanhava e que a menor utilizava documentos pertencentes a outra pessoa. 

A menor foi entrevistada "em ambiente protegido", referiu a PSP, tendo explicado a esta polícia que foi entregue à mulher agora detida pelos pais, que não tem qualquer relação com ela e revelou ainda que o objetivo seria ser transportada para França para ser entregue a um homem "a quem teria sido prometida em casamento com o objetivo de liquidar uma dívida familiar". 

A mulher que acabou por ser detida - encontra-se neste momento em prisão preventiva e é arguida por suspeitas de tráfico de pessoas - disse ter recebido dinheiro para transportar e entregar a criança.

Segundo a PSP, "a criança manifestou receio de regressar ao país de origem ou de voltar a ser entregue aos seus progenitores, por temer ser novamente utilizada como forma de pagamento de dívidas" e, por isso, "foram acionados os mecanismos previstos na legislação de proteção de crianças e jovens em perigo". 

A intervenção das Equipas Multidisciplinares Especializadas para Assistência a Vítimas de Tráfico foi também acionada para ser feita a respetiva avaliação e acompanhamento da criança.

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