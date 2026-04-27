PSP deteve 22 pessoas por furto em interior de residência no primeiro trimestre

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública refere que enquanto as detenções registaram um ligeiro aumento nos primeiros três meses do ano, mais uma do que em igual período de 2025, os crimes por furto em interior de residência diminuíram cerca 10%.

Segundo a PSP, no primeiro trimestre foram registados 1.125 crimes por furto em interior de residência, traduzindo-se em menos 122 crimes, designadamente menos 85 ilícitos de furto em residência com arrombamento, escalamento ou chaves falsas e menos 37 ilícitos de furto em residência sem arrombamento, escalamento ou chaves falsas.

"Embora se tenha verificado uma diminuição gradual ao longo dos últimos anos, no que respeita ao número de ocorrências registadas de furto em interior de residência, este tipo de criminalidade, pelo impacto que tem na vida das pessoas, continua a ser uma preocupação permanente para a PSP", salienta esta força de segurança.

A PSP indica que o crime de furto em interior de residência representa "uma prioridade para efeitos de prevenção e investigação" para a polícia, tendo em conta "o impacto que tem no sentimento de segurança dos cidadãos" por se tratar "de um fenómeno que, para além de lesar o património, origina no proprietário um sentimento de violação da sua privacidade".

No comunicado, a polícia salienta também que "atribui especial atenção e preocupação a furtos" associados a residências.

A PSP aconselha os cidadãos a fechar e trancar a porta da habitação sempre que sair de casa, ter igualmente atenção a portas ou portões de acesso às garagens dos condomínios, manter alguma roupa estendida ou recorrer a algum tipo de iluminação de presença que permita dar a entender que possa estar algum morador no interior da residência, não divulgar nas redes sociais as suas rotinas diárias, bem como os períodos de ausência da sua casa e não ter em casa grandes quantias de dinheiro e manter as joias guardadas em cofres.