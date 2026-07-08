PSP deteve homem que disparou contra polícias durante fuga na Amadora

Uma nota divulgada pela PSP refere que a polícia foi contactada na segunda-feira por uma mulher que se encontrava com os filhos menores num parque da Amadora e que foi ameaçada por um seu conhecido.



O homem terá apontado uma pistola a uma das crianças, de três anos.



Os agentes deslocaram-se ao local, onde detetaram o suspeito. Este fugiu a pé, acabando a ser perseguido pelos polícias.



No decurso da perseguição, "o suspeito virou-se para trás, apontou a arma aos agentes que estavam mais perto de si e efetuou um disparo na sua direção, continuando depois a correr, conseguindo evadir-se à detenção", refere a nota.



"Os polícias ainda recorreram às armas de serviço, efetuando alguns disparos para o ar, mas por existirem bastantes transeuntes no jardim, nomeadamente crianças, havia risco de atingir terceiros caso visassem o suspeito, razão pela qual não o fizeram".



A Polícia Judiciária foi contactada e, durante a gestão do local do crime, recuperou o invólucro do disparo realizado pelo suspeito, de calibre 6.35mm.



Na madrugada seguinte, pela 1h30, o suspeito foi localizado escondido em casa da sua companheira, acabando por ser intercetado pela PSP.



Após "diligências probatórias" que permitiram a recolha de indícios de que o suspeito é o homem que fez os disparos contra agentes da PSP, foi decretada a sua detenção fora de flagrante delito, através de mandado de polícia criminal.



O detido, presente a primeiro interrogatório por autoridade judiciária, viu ser-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa de prisão preventiva.



c/ Lusa

