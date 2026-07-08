País
PSP deteve homem que disparou contra polícias durante fuga na Amadora
Um homem de 31 anos foi detido na Amadora após ter disparado contra polícias durante uma perseguição apeada, revelou esta quarta-feira o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP. Os agentes responderam com tiros para o ar.
Uma nota divulgada pela PSP refere que a polícia foi contactada na segunda-feira por uma mulher que se encontrava com os filhos menores num parque da Amadora e que foi ameaçada por um seu conhecido.
O homem terá apontado uma pistola a uma das crianças, de três anos.
Os agentes deslocaram-se ao local, onde detetaram o suspeito. Este fugiu a pé, acabando a ser perseguido pelos polícias.
No decurso da perseguição, "o suspeito virou-se para trás, apontou a arma aos agentes que estavam mais perto de si e efetuou um disparo na sua direção, continuando depois a correr, conseguindo evadir-se à detenção", refere a nota.
"Os polícias ainda recorreram às armas de serviço, efetuando alguns disparos para o ar, mas por existirem bastantes transeuntes no jardim, nomeadamente crianças, havia risco de atingir terceiros caso visassem o suspeito, razão pela qual não o fizeram".
A Polícia Judiciária foi contactada e, durante a gestão do local do crime, recuperou o invólucro do disparo realizado pelo suspeito, de calibre 6.35mm.
Na madrugada seguinte, pela 1h30, o suspeito foi localizado escondido em casa da sua companheira, acabando por ser intercetado pela PSP.
Após "diligências probatórias" que permitiram a recolha de indícios de que o suspeito é o homem que fez os disparos contra agentes da PSP, foi decretada a sua detenção fora de flagrante delito, através de mandado de polícia criminal.
O detido, presente a primeiro interrogatório por autoridade judiciária, viu ser-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa de prisão preventiva.
c/ Lusa
O homem terá apontado uma pistola a uma das crianças, de três anos.
Os agentes deslocaram-se ao local, onde detetaram o suspeito. Este fugiu a pé, acabando a ser perseguido pelos polícias.
No decurso da perseguição, "o suspeito virou-se para trás, apontou a arma aos agentes que estavam mais perto de si e efetuou um disparo na sua direção, continuando depois a correr, conseguindo evadir-se à detenção", refere a nota.
"Os polícias ainda recorreram às armas de serviço, efetuando alguns disparos para o ar, mas por existirem bastantes transeuntes no jardim, nomeadamente crianças, havia risco de atingir terceiros caso visassem o suspeito, razão pela qual não o fizeram".
A Polícia Judiciária foi contactada e, durante a gestão do local do crime, recuperou o invólucro do disparo realizado pelo suspeito, de calibre 6.35mm.
Na madrugada seguinte, pela 1h30, o suspeito foi localizado escondido em casa da sua companheira, acabando por ser intercetado pela PSP.
Após "diligências probatórias" que permitiram a recolha de indícios de que o suspeito é o homem que fez os disparos contra agentes da PSP, foi decretada a sua detenção fora de flagrante delito, através de mandado de polícia criminal.
O detido, presente a primeiro interrogatório por autoridade judiciária, viu ser-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa de prisão preventiva.
c/ Lusa