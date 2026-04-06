PSP e GNR registam mais de 2.300 acidentes. Há 18 mortos nas estradas

Segundo dados divulgados hoje, no período entre as 00:00 de quinta-feira e as 23:59 de domingo, no âmbito da Operação "Páscoa 2026", a Guarda Nacional Republicana (GNR) registou 773 acidentes, dos quais resultaram 12 vítimas mortais, 25 feridos graves e 217 feridos ligeiros.

Já a Polícia de Segurança Pública (PSP) registou desde o dia 27 de março 1.521 acidentes, dos quais resultaram 553 feridos (22 graves e 531 ligeiros) e seis mortos.

No âmbito das ações de prevenção e fiscalização rodoviária, na operação "Polícia Sempre Presente: Páscoa em Segurança 2026" foram fiscalizados 16.823 condutores e controladas por radar 43.032 viaturas.

Das detenções efetuadas, a PSP destaca 608 por crimes rodoviários e salienta 350 casos por condução de veículo em estado de embriaguez e 199 por falta de habilitação legal para conduzir.

No total, a PSP registou 4.728 autos de contraordenação rodoviária, 620 dos quais por excesso de velocidade, 559 por falta de inspeção periódica obrigatória, 261 por falta de seguro de responsabilidade civil, 183 por condução sob influência do álcool, 129 por uso do telemóvel durante a condução e 64 por não utilização do cinto de segurança.

Foram ainda detidos 72 suspeitos por crimes contra a propriedade (furtos, roubos e burlas) e 106 por tráfico de droga, tendo sido apreendidas mais de 12.101 doses individuais. No mesmo período, foram registadas 400 casos de violência doméstica e detidos 17 suspeitos pela prática deste crime.

No âmbito do combate à posse e/ou tráfico de armas proibidas, foram apreendidas 193 armas (18 armas de fogo, 159 armas brancas e 16 armas de outras tipologias) e 116 munições. No total, a PSP deteve 30 pessoas por posse de arma proibida.

A PSP apreendeu ainda 1.824 artigos de pirotecnia em diversas ações de fiscalização em todo o país.

Na informação hoje divulgada, a GNR diz que fiscalizou 27.574 condutores, dos quais 288 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l. Foram ainda detidas 95 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

No total, das 4.520 contraordenações rodoviárias detetadas pela GNR, 864 foram por excesso de velocidade, 822 por falta de inspeção periódica obrigatória, 182 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório, 165 por excesso de álcool, 159 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinhas para crianças e 147 por uso do telemóvel durante a condução.